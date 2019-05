Per la maggior parte delle persone, pubblicare una foto su Instagram o un video su youtube è poco più di un gioco. Un modo per far parte di una comunità più o meno globale.

Da grande farò l'influencer 16 maggio 2019 - 09:15 Spesso sono giovani comuni, altre volte delle vere e proprie celebrità: sono i nuovi imprenditori che spopolano sulle reti sociali e che riescono a influenzare decine di migliaia di persone. Per la maggior parte delle persone, pubblicare una foto su Instagram o un video su youtube è poco più di un gioco. Un modo per far parte di una comunità più o meno globale. C'è chi però ne ha fatto una professione. Sono i cosiddetti 'influencer', giovani e meno giovani che attraverso le loro pubblicazioni sui 'social media' influenzano l'opinione e che guadagnano grazie alle entrate pubblicitarie per i canali youtube o sono direttamente sponsorizzati dalle ditte. Se molti vorrebbero diventare 'influencer', solo pochi riescono però a vivere veramente – e a volte a vivere molto bene – del loro lavoro. In questo approfondimento, la trasmissione Il Quotidiano ha gettato uno sguardo su questa nuova economia.