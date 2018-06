MeteoSvizzera aveva emanato un allerta di grado 3 (pericolo marcato, per una scala che conta 5 gradi) per la regione losannese.

Il diluvio ha colpito anche altre zone della Romandia, come il canton Neuchâtel e l'area fra Friburgo e Berna. Per contro, ha precisato Duding, in Vallese e a Ginevra ha piovuto nettamente meno.

Il temporale si è abbattuto a fine serata ed è stato seguito da precipitazioni continue. Per far fronte alle strade e piazze allagate, alle scalinate trasformate in torrenti e ai sottopassaggi diventati specchi d'acqua si sono mobilitati 80 pompieri e 55 militi della protezione civile.

"A memoria d'uomo non abbiamo mai vissuto piogge talmente intense in un periodo così corto", ha indicato Michel Gandillon, addetto stampa presso il Servizio protezione e salvataggio del capoluogo vodese.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Piogge torrenziali su Losanna 12 giugno 2018 - 10:22 Un temporale fuori dal comune ha messo in ginocchio ieri Losanna: la polizia ha ricevuto oltre 500 chiamate di cittadini alle prese con problemi, mentre i pompieri hanno effettuato 240 interventi. Un temporale mai visto prima, da record. Le violente precipitazioni che si sono abbattute ieri sera su Losanna sono state da primato: 41 millimetri d'acqua caduti in soli dieci minuti. "Si tratta di una quantità considerevole", ha confermato Olivier Duding, esperto di MeteoSvizzera. Il preciso volume di pioggia che si è rovesciato al suolo sul capoluogo vodese si saprà solamente dopo le verifiche del caso, ma fa tremare il record attuale, che appartiene dall'agosto scorso al canton Turgovia. "A memoria d'uomo non abbiamo mai vissuto piogge talmente intense in un periodo così corto", ha indicato Michel Gandillon, addetto stampa presso il Servizio protezione e salvataggio del capoluogo vodese. Il temporale si è abbattuto a fine serata ed è stato seguito da precipitazioni continue. Per far fronte alle strade e piazze allagate, alle scalinate trasformate in torrenti e ai sottopassaggi diventati specchi d'acqua si sono mobilitati 80 pompieri e 55 militi della protezione civile. La polizia raccomanda alla popolazione di evitare i parchi, per la possibile caduta di rami. Alcune scuole sono state chiuse. Il diluvio ha colpito anche altre zone della Romandia, come il canton Neuchâtel e l'area fra Friburgo e Berna. Per contro, ha precisato Duding, in Vallese e a Ginevra ha piovuto nettamente meno. MeteoSvizzera aveva emanato un allerta di grado 3 (pericolo marcato, per una scala che conta 5 gradi) per la regione losannese.