Novartis vicina ad acquisto Avidity Biosciences, Bloomberg

Keystone-SDA

Novartis sarebbe vicina all'acquisto di Avidity Biosciences, società americana specializzata nelle terapie RNA per malattie muscolari rare. È quanto scrive oggi l'agenzia finanziaria Bloomberg citando una fonte vicina ai negoziati.

(Keystone-ATS) L’operazione, di cui si parla da quest’estate, prevederebbe un prezzo di oltre 70 dollari per azione Avidity, viene affermato. Venerdì a Wall Street il titolo ha chiuso a 49.15 dollari.

Stando alla fonte l’accordo potrebbe essere finalizzato e annunciato ancora oggi; essa ha però pure avvertito che non è ancora stato concluso e potrebbe anche saltare, riferisce Bloomberg News.