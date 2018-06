Il turismo "urbano" nella Confederazione è in forte crescita: dall'anno Duemila i pernottamenti sono infatti aumentati del 50,5% nelle grandi città e del 14,6% nelle piccole. Il trend al rialzo in futuro dovrebbe rafforzarsi ulteriormente.

Si chiamano "pop-up hotel", o alberghi effimeri, e saranno allestiti in luoghi caratteristici e inconsueti di località come Basilea, Berna, Losanna, Lucerna e Zurigo e appunto Bellinzona nella medioevale atmosfera di Castelgrande. (vedi servizio)

Svizzera turismo lancia una nuova moda: soggiornare in luoghi inconsueti, come in questo caso nel Castelgrande di Bellinzona

Trascorrere la notte in posti insoliti, ad esempio in una torre di Castelgrande a Bellinzona: Svizzera Turismo lancia una nuova campagna che si protrarrà per i prossimi tre mesi e che coinvolge complessivamente undici città elvetiche.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Rilancio del turismo con proposte spettacolari 05 giugno 2018 - 18:34 Trascorrere la notte in posti insoliti, ad esempio in una torre di Castelgrande a Bellinzona: Svizzera Turismo lancia una nuova campagna che si protrarrà per i prossimi tre mesi e che coinvolge complessivamente undici città elvetiche. Si chiamano "pop-up hotel", o alberghi effimeri, e saranno allestiti in luoghi caratteristici e inconsueti di località come Basilea, Berna, Losanna, Lucerna e Zurigo e appunto Bellinzona nella medioevale atmosfera di Castelgrande. (vedi servizio) L'operazione, informa un comunicato di Svizzera Turismo, rientra nell'iniziativa denominata "Swiss Urban Feeling", volta a far conoscere le città elvetiche sotto un nuovo angolo. Il turismo "urbano" nella Confederazione è in forte crescita: dall'anno Duemila i pernottamenti sono infatti aumentati del 50,5% nelle grandi città e del 14,6% nelle piccole. Il trend al rialzo in futuro dovrebbe rafforzarsi ulteriormente.