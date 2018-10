D'ora in poi, insomma, in caso di terremoto, colata detritica o altre catastrofi naturali, incendio in un impianto chimico o ferroviario, attacco terroristico, le autorità possono informare per il tramite di notifiche push e con pubblicazioni sul sito Internet di Alertswiss.

Un'applicazione per smartphone per ricevere gli avvisi di allerta in casi di catastrofe

In caso di catastrofi e situazioni di emergenza, chiunque potrà essere informato da subito mediante le notifiche dell'applicazione per smartphone messa a punto da Alertswiss in collaborazione con l'Ufficio federale della protezione della popolazione e i partner cantonali.

