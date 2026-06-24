Nome Donald sparisce da culle americane, mai stato così impopolare

Keystone-SDA

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Il nome "Donald" sparisce dalle culle americane: secondo i dati della Social Security Administration, nel 2025 meno di 400 neonati hanno ricevuto il nome del presidente Donald Trump, che oggi occupa soltanto il 690esimo posto nella classifica nazionale.

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(Keystone-ATS) Si tratta di un minimo storico, secondo un’analisi dei dati federali condotta da Notus e pubblicata sui media americani. Negli anni Trenta, invece, era tra i nomi più diffusi d’America, e raggiunse l’apice della popolarità nel 1934, quando oltre 30’400 bambini americani furono chiamati “Donald”, rimanendo tra i primi 100 nomi più diffusi fino al 1990.

Il suo declino non si è arrestato neanche durante l’ascesa politica di Trump: quando debuttò il programma “The Apprentice” nel 2004, “Donald” occupava la 263esima posizione, mentre per la sua prima vittoria alle presidenziali del 2016 era in 489esima. E il declino non si è fermato neppure con il suo ritorno alla Casa Bianca nel 2025.