Nigeria: Trump, ucciso numero due dell’Isis Abu-Bilal al-Minuki

Keystone-SDA

Questa notte le forze armate Usa e quelle nigeriane hanno ucciso in un raid Abu-Bilal al-Minuki, numero due dell'Isis a livello globale. Lo ha annunciato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Truth.

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(Keystone-ATS) “Questa sera, su mio ordine, le coraggiose forze americane e le Forze Armate nigeriane hanno eseguito in modo impeccabile una missione meticolosamente pianificata e molto complessa per eliminare dal campo di battaglia il terrorista più attivo al mondo”, ha scritto su Truth il presidente Usa.

“Abu-Bilal al-Minuki, numero due dell’Isis a livello globale – ha spiegato Trump -, pensava di potersi nascondere in Africa, ma non sapeva che avevamo fonti che ci tenevano informati sulle sue attività. Non potrà più terrorizzare la popolazione africana né contribuire a pianificare operazioni contro gli americani. Con la sua eliminazione, la proiezione dell’Isis viene notevolmente ridimensionata”.

“Grazie al Governo della Nigeria per la collaborazione in questa operazione”, ha concluso il presidente statunitense.

Conferma nigeriana

Dopo l’annuncio di Trump, il presidente della Nigeria, Bola Tinubu, e l’Esercito nigeriano hanno confermato l’uccisione nel Paese di un “esponente di alto livello” dell’Isis durante “un’operazione congiunta”.

“Le nostre determinate Forze Armate nigeriane, lavorando in stretta collaborazione con le Forze Armate degli Stati Uniti, hanno condotto una coraggiosa operazione congiunta che ha assestato un duro colpo alle fila dell’Isis”, afferma Tinubu in un comunicato. Le forze nigeriane descrivono Abou Bilal al-Minuki come un “esponente di alto livello dello Stato islamico e uno dei terroristi più attivi al mondo”.

Chi era Abu-Bilal al-Minuki

Abu-Bilal al-Minuki era nato nel 1982 nello stato nord-orientale nigeriano di Borno, al confine con Camerun, Ciad e Niger.

Era stato designato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti come terrorista globale appositamente designato (Sdgt) l’8 giugno del 2023. Nome completo Abu Bakr ibn Muhammad ibn ‘Ali al-Mainuki, aveva come base il Sahel ed era un funzionario di spicco nella divisione del Lago Ciad della Direzione Generale delle Province (GDP) dell’Isis.

Secondo alcune fonti, Al-Mainuki ha ricoperto una posizione di comandante regionale all’interno dell’Isis sin dall’esecuzione di Mamman Nur, leader della Provincia dello Stato Islamico dell’Africa Occidentale (Iswap), avvenuta nel 2018. Al-Mainuki era uno dei principali rivali di Nur e, in quanto figura di spicco dell’Iswap, è stato descritto come un militante intransigente.

Secondo analisti regionali, Al-Mainuki aveva un rapporto difficile con il leader di Boko Haram, Abubakar Shekau. Tra il marzo del 2015 e l’inizio del 2016, Shekau rifiutò la richiesta dell’Isis di inviare combattenti in Libia. Al suo posto lo fece Al-Mainuki, che all’epoca era comandante dell’Iswap nella regione del Lago Ciad. Questo contribuì a peggiorare le relazioni tra i due leader.