Nicola Gratteri, 61 anni, è dal 2016 il procuratore generale della Repubblica di Catanzaro.

(Tiziana Fabi/AFP)

La 'ndrangheta è presente da decenni in Svizzera. Malgrado la buona collaborazione con l'Italia, il sistema giudiziario elvetico non è adeguato alla realtà criminale presente sul suo territorio. Lo afferma il magistrato e saggista italiano Nicola Gratteri nell'intervista a swissinfo.ch.

Presente al festival letterario Una Torre di LibriLink esterno di Torre Pellice (Piemonte), il procuratore generale della Repubblica di Catanzaro Nicola GratteriLink esterno è stato avvicinato da swissinfo.ch per parlare della presenza e delle attività della 'ndrangheta in Svizzera.



swissinfo.ch: La ‘ndrangheta in Svizzera c’è da tempo: quando e come si è infiltrata?



Nicola Gratteri: Abbiamo tracce della ‘ndrangheta in Svizzera almeno dalla fine degli anni ’80. In seguito a una faida a Monticella, un paesino in provincia di Reggio Calabria, una famiglia di 'ndranghetisti si è trasferita in Svizzera, insediandosi nella zona di Neuchâtel. Proprio in quegli anni abbiamo fatto delle rogatorie internazionali, siamo andati in Svizzera, abbiamo fatto delle indagini e siamo riusciti a catturare due latitanti. Per la polizia e per la magistratura svizzera, ciò è stata una grande sorpresa.



"L’80% della cocaina che arriva in Europa è per mano della ‘ndrangheta"

Fine della citazione

In passato ci sono stati processi e condanne in Svizzera. Ad esempio, quello dell’avvocato Moretti, condannato per aver riciclato 75 miliardi di vecchie lire. E numerose sono state le inchieste da parte italiana, molte anche sue, come le operazioni 'Insubria' e 'Blue call'.



Quando gli ‘ndranghetisti, i camorristi o gli uomini di Cosa nostra vanno all’estero cercano di mimetizzarsi. Non vanno a bruciare automobili o a sparare alle serrande. Vanno all’estero per rifugiarsi come latitanti - perché sanno che non vengono controllati dal momento che in Europa non c’è la cultura del controllo del territorio - oppure lo fanno per vendere cocaina e poi comprare tutto ciò che è in vendita.

È la droga il settore in cui gli ‘ndranghetisti italiani in Svizzera sono più attivi?



Secondo le indagini che abbiamo fatto, l’80% della cocaina che arriva in Europa è per mano della ‘ndrangheta. I soldi da loro ricavati non tornano in Calabria né in Sud America perché i cartelli colombiani, per esempio, vogliono essere pagati in Europa poiché più conveniente. L’Europa e quindi anche la Svizzera diventano un grande supermercato in cui comprare tutto ciò che è disponibile.

Coi soldi ricavati dalla droga, quindi, si comprano armi e si investe in immobili. Il riciclaggio di denaro è uno dei settori in cui la ‘ndrangheta è più attiva. Secondo le inchieste, ciò non avviene solo nel vicino Canton Ticino, ma anche in altre parti della Svizzera come conferma l’indagine 'Helvetia' del 2014 sulla cosca di Frauenfeld, nel canton Turgovia.



È capitato nel corso dei decenni di fare indagini sul riciclaggio, ma non in modo sofisticato come si vede nei film. Sono state condotte nel modo più rozzo possibile su persone che fisicamente, attraversando le frontiere, hanno portato in Svizzera milioni di euro depositandoli nelle banche elvetiche.



Nicola Gratteri spiega la grande forza della 'ndrangheta Questo contenuto è stato pubblicato il 7 agosto 2019 9.42

La Svizzera sta facendo abbastanza per contrastare la ‘ndrangheta e le altre organizzazioni criminali? Lei stesso ha dichiarato in passato che alcuni reati, come per esempio quello di associazione mafiosa, in Svizzera sono trattati in maniera più lieve rispetto al sistema legislativo italiano.



Questo è un problema che non riguarda solo il sistema giudiziario elvetico, ma tutta l’Europa dato che negli ordinamenti non c’è il reato di associazione di stampo mafioso. Il reato che in Svizzera gli si avvicina è quello di associazione segreta, la cui pena va da uno a cinque anni. Una pena ridicola se si pensa che in Italia corrisponde alla condanna che rischia una persona in possesso di una pistola con matricola abrasa.

Per le mafie è quindi conveniente delinquere in Svizzera, così come è conveniente farlo nel centro e nel nord dell’Europa. Le pene sono molto basse e il rischio di essere indagati esiste solo se le polizie italiane fanno delle indagini.



A questo proposito il caso del killer della ‘ndrangheta di Lamezia Terme, Gennaro Pulice, è abbastanza emblematico. Come lui stesso ha ammesso durante una confessione, è entrato in Ticino grazie a un permesso B ottenuto corrompendo un funzionario cantonale.



Comunemente si pensa che il problema della corruzione riguardi principalmente gli italiani. È un cliché superato. Purtroppo, negli ultimi decenni in Europa, nella cultura occidentale c’è stato un forte abbassamento della morale e dell’etica. E questo non ha investito solo l’Italia, ma tutta l’Europa. In Italia ciò emerge di più perché si fanno più indagini, ci sono strumenti normativi che consentono alla polizia giudiziaria e alla magistratura di andare più in profondità.



"In Svizzera come in tutta Europa la mafia del futuro sarà quella albanese"

Fine della citazione

In oltre 30 anni di carriera, Lei ha collaborato con le forze di polizia e con colleghi magistrati di tantissimi Paesi: che rapporto ha con i suoi omologhi svizzeri?



Direi che ultimamente il rapporto è migliorato: soprattutto da un paio di anni a questa parte le autorità svizzere hanno cominciato a prendere coscienza del fenomeno e del problema mafie sul proprio territorio. Ma purtroppo, come dicevamo prima, gli inquirenti elvetici non sono facilitati né aiutati da un sistema giudiziario non proporzionato alla realtà criminale presente in Svizzera.



Ci sono dei legami tra le mafie italiane in Svizzera o rapporti specifici tra la ‘ndrangheta e le altre associazioni criminali - balcaniche o dell’Africa - presenti sul territorio elvetico?



Diciamo che la ‘ndrangheta è molto presente in Svizzera. Ma io prevedo che nella Confederazione, come in tutta Europa, la mafia del futuro sarà quella albanese. In Albania c’è una forte corruzione, ci sono delle associazioni criminali potentissime che nessuno contrasta e che, grazie ai soldi, riescono a incidere anche sul sistema giudiziario e ad imporsi nel mercato della cocaina in Europa. Ora sono molto presenti in Olanda, ma pure in Sud America insieme alla ‘ndrangheta.

Nicola Gratteri, la paura e l'orgoglio di non mollare Questo contenuto è stato pubblicato il 7 agosto 2019 9.45

Nicola Gratteri Nato a Gerace nella Locride (Calabria) il 22 luglio del 1958, Nicola Gratteri è dal 2016 il procuratore generale della Repubblica di Catanzaro ed è oggi il massimo esperto di ‘ndrangheta. Entrato in magistratura alla fine degli anni ’80, come procuratore aggiunto presso il Tribunale di Reggio Calabria ha firmato diverse inchieste che hanno coinvolto molte persone residenti in Svizzera. Vive sotto scorta dal 1989. Vincitore di numerosi premi per il suo impegno civile e sociale, ha scritto diversi libri e saggi sulla criminalità organizzata insieme al giornalista e docente Antonio Nicaso. Fine della finestrella

Horizontal line TVS Horizontale Linie

subscription form Inscrivez-vous à notre newsletter gratuite et recevez nos meilleurs articles dans votre boîte mail. Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.