New York, verso divieto carrozze a Central Park
New York si avvia a imporre il divieto delle carrozze a Central Park. Dopo anni di dibattito, il consiglio comunale intende chiudere un'era in seguito ai recenti incidenti.
(Keystone-ATS) Per la Grande Mela il divieto sarebbe la fine di un caposaldo dell’iconografia di New York, con le carrozze a Central Park protagoniste di film e serie televisive. Se il provvedimento dovesse essere approvato, il divieto scatterà nel 2028, mettendo fine a 165 anni di storia.