Netanyahu, entreremo con forza a Gaza nei prossimi giorni

L'esercito israeliano entrerà a Gaza "con tutta la sua forza" nei prossimi giorni. Lo ha annunciato il premier israeliano Benyamin Netanyahu, affermando che "non vede uno scenario in cui possiamo fermare la guerra".

(Keystone-ATS) “Nei prossimi giorni entreremo con tutte le nostre forze per completare l’operazione e sconfiggere Hamas”, ha detto Netanyahu durante un incontro con i riservisti che si è svolto ieri.

“Non ci sarà alcuna situazione in cui fermeremo la guerra. Un cessate il fuoco temporaneo potrebbe verificarsi, ma andremo fino in fondo”, ha aggiunto, secondo una nota dell’ufficio del primo ministro.

Israele sta lavorando per trovare Paesi disposti ad accettare i residenti di Gaza, ha detto Netanyahu, come ha riferito il suo ufficio. “Abbiamo creato un istituto che permetterà loro di andarsene, ma abbiamo bisogno di Paesi disposti ad accoglierli. È su questo che stiamo lavorando in questo momento”, ha detto Netanyahu a un gruppo di soldati feriti in azione durante un incontro ieri nel suo ufficio, si legge nella dichiarazione. Il premier stima stima che “oltre il 50% se ne andrà” se ne avrà la possibilità.