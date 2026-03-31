Netanyahu, ‘raggiunta oltre la metà degli obiettivi di guerra’

Keystone-SDA

Secondo il premier Benyamin Netanyahu Israele ha raggiunto oltre la metà dei suoi obiettivi di guerra contro l'Iran. "Abbiamo sicuramente superato la metà del percorso. Ma non voglio fissare una scadenza", ha detto Netanyahu all'emittente statunitense Newsmax.

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(Keystone-ATS) Il premier israeliano Benyamin Netanyahu si è detto fiducioso che la Repubblica islamica dell’Iran alla fine “crollerà dall’interno”, pur ribadendo che questo non è l’obiettivo della guerra israelo-americana contro il Paese. “Credo che questo regime crollerà dall’interno. Ma al momento, quello che stiamo facendo è semplicemente indebolire le loro capacità militari, missilistiche e nucleari, e anche indebolirli dall’interno”, ha dichiarato Netanyahu all’emittente conservatrice statunitense Newsmax.