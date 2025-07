Nessun treno tra Küssnacht e Arth-Goldau a causa deragliamento

Keystone-SDA

Il deragliamento di un mezzo utilizzato per falciare pendii ha causato questa mattina l'interruzione del traffico ferroviario tra Küssnacht am Rigi (SZ) e Arth-Goldau (SZ).

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo hanno comunicato le Ferrovie federali svizzere (FFS), precisando che sull’asse nord-sud si registrano cancellazioni, deviazioni e ritardi di convogli e che sono sono stati messi in servizio bus sostitutivi. Nessuno è rimasto ferito.

In particolare, i treni da Lucerna a destinazione di Bellinzona sono deviati via Zugo, mentre quelli da Basilea in direzione del Ticino passano dalla stazione centrale di Zurigo, viene precisato.

I convogli passeggeri dovrebbero tornare a circolare sulla linea a partire dalle 10.00, ha indicato la portavoce delle FFS Fabienne Thommen.

In precedenza le FFS avevano ipotizzato che la tratta sarebbe stata riaperta parzialmente al traffico a partire dalle 8.30. Tuttavia a quell’ora era ancora in corso l’operazione di recupero del mezzo deragliato.