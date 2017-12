Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Soyuz atterrata dopo 139 giorni nello spazio 14 dicembre 2017 - 13:45 La navetta russa Soyuz MS-05 è atterrata giovedì mattina nel Kazakhstan. Ha riportato a Terra l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (ESA) Paolo Nespoli e i suoi due compagni di equipaggio. Si conclude così, dopo 139 giorni, la missione VITA dell’Agenzia spaziale italiana (ASI). I tre astronauti hanno sfrecciato nel cielo a 28’000 chilometri orari prima di atterrare nella steppa. Il primo a uscire dalla navetta, e a trovare una temperatura di -16 gradi, è stato il russo Sergej Ryazansky (agenzia Roscosmos) seguito da Nespoli e dall’americano Randy Bresnik (NASA). I tre dovranno ora affrontare i necessari test clinici. Soyuz si era sganciata dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) di primo mattino, poco dopo le 6 ora svizzera. Prima di entrare nella navetta, Nespoli aveva salutato dallo spazio con un "arrivederci", ultimo di una serie di tweet inviati durante la missione. Nespoli, Ryazansky e Bresnik erano decollati il 28 luglio scorso dal cosmodromo di Baikonur. In orbita, hanno effettuato centinaia di esperimenti di carattere scientifico, legati in particolare alla biologia. Negli oltre quattro mesi passati nello spazio si sono inoltre collegati con Papa Francesco. + Guarda la Terra dalla Stazione spaziale internazionale