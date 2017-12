Diritto d'autore

Inaugurata la teleferica più ripida del mondo 15 dicembre 2017 - 17:29 Ci sono più di 500 teleferica in Svizzera. La più recente è quella che porta al villaggio di Stoos nel canton Svitto. La sua pendenza supera il 110% ed è un'opera pionieristica di ingegneria e futuristica. Domani, sabato 16 dicembre, sarà aperta al pubblico, la teleferica più ripida del mondo. Il trenino è stato disegnato in modo tale che le cabine si girino seguendo l'inclinazione del percorso per permettere così ai passeggeri di restare sempre in posizione verticale. L'opera collega il capoluogo svittese al villaggio di Stoos, a 1'300 metri di altitudine. Una costruzione costata 52 milioni di franchi. La progettazione e la costruzione della funicolare è durate ben 15 anni non senza problemi: particolarmente complicata si è rivelata la costruzione delle tre gallerie. La funicolare, lunga 1.7 chilometri con un dislivello di 743 metri, permetterà di raggiungere in 5 minuti il villaggio di Stoos, 150 anime, dove non circolano automobili. .