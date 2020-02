"Mi sembra che la stessa procura di Catania ha detto che il reato non esiste. Non vedo grossi problemi. Non sono minimamente preoccupato", ha poi aggiunto.

"Lo sapevo. Sono assolutamente tranquillo e orgoglioso di quello che ho fatto. E lo rifarò appena tornato al governo. Come è stato difendersi in Senato? Surreale. Ho giurato sulla Costituzione, che prevede che difendere la patria è dovere di ogni cittadino. Io ho difeso l'Italia", ha commentato Salvini. "Io ho difeso l'Italia, essere processato per questo...ma piena e totale fiducia nella magistratura".

All'ex ministro dell'Interno il Tribunale dei ministri contesta l'ipotesi di sequestro di persona per i 131 migranti, rimasti per 4 giorni sulla nave militare prima dello sbarco ad Augusta il 31 luglio 2019.

Il 20 gennaio scorso la Giunta delle immunità aveva accettato di togliere l'immunità a Matteo Salvini, grazie proprio ai voti dei senatori della Lega, che pensavano probabilmente di sfruttare il ritiro in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna.

L'ex ministro dell'interno Matteo Salvini potrà essere eventualmente processato per l'ipotesi di sequestro di persona nel caso della nave Gregoretti, che aveva a bordo 131 migranti. Il Senato ha dato il via libera mercoledì.

Con 76 voti favorevoli, 152 contrari e nessun astenuto, l'Aula ha respinto l'ordine del giorno presentato da Forza Italia e Fratelli d'Italia che chiedevano di negare l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'ex ministro dell'Interno, richiesta dal tribunale dei ministri. La Lega non ha partecipato al voto, uscendo dall'Aula.