Naufragio nello Yemen, almeno 68 migranti morti

Almeno 68 migranti, per lo più etiopi, sono morti quando un'imbarcazione con 154 persone a bordo è affondata al largo delle coste dello Yemen. Altri 74 risultano ancora dispersi.

(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). L’imbarcazione, che navigava nel Mar Arabico, si è capovolta ieri al largo della costa meridionale dello Yemen probabilmente per le cattive condizioni meteo, secondo quanto riferito da fonti della sicurezza. Almeno dodici migranti sono stati tratti in salvo.