I partecipanti all'incontro intendono in particolare celebrare – in chiave sovranista – figure come l'ex presidente statunitense Ronald Reagan, ma anche e soprattutto Giovanni Paolo II.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sovranisti europei radunati a Roma 03 febbraio 2020 - 21:13 Si è aperto lunedì nella capitale italiana un convegno di due giorni che riunisce alcune delle figure di spicco della destra sovranista, tra cui il premier ungherese Viktor Orban. "Il nuovo conservatorismo nazionale è una minaccia o, al contrario, una virtù?". È questo il tema del convegno della seconda edizione della National Conservatism Conference, che dopo Washington nel 2019 fa tappa quest'anno a Roma. Una domanda più che altro retorica: basta infatti leggere la lista degli oratori per capire quale sia la risposta. Oltre al premier ungherese Viktor Orban, dovrebbero prendere la parola, tra gli altri, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e la francese Marion Maréchal Le Pen. I partecipanti all'incontro intendono in particolare celebrare – in chiave sovranista – figure come l'ex presidente statunitense Ronald Reagan, ma anche e soprattutto Giovanni Paolo II. E su questo tentativo di accaparrarsi l'eredità politico-religiosa di Karol Wojtyla sono subito nate discussioni. La Radiotelevisione svizzera ne ha discusso con la storica Lucetta Scaraffia e con lo scrittore e giornalista Pierangelo Buttafuoco.