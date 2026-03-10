Musk il più ricco del pianeta, Trump sale di 55 posizioni

Keystone-SDA

Il patrimonio netto stimato di Elon Musk, pari a 839 miliardi di dollari, lo rende l'uomo più ricco mai registrato sulla terra, a guidare un club di paperoni che ha visto le fortune complessive aumentare nell'ultimo anno al massimo storico di 20.100 miliardi.

(Keystone-ATS) Secondo la tradizionale classifica di Forbes sulle valutazioni al primo marzo 2026, il patron di Tesla e SpaceX è al vertice per il secondo anno di fila, dopo che il suo patrimonio è aumentato di circa 500 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi, trainato dalle crescenti valutazioni delle sue società.

È la prima persona in assoluto, per altro verso, a superare la soglia degli 800 miliardi di dollari ed è sulla buona strada per diventare il primo al mondo a tagliare il traguardo a quota 1.000. Musk ha superato le difficoltà accusate dai corsi di Borsa delle sue aziende durante l’impegno al Doge di taglio dei costi alla macchina amministrativa Usa e di supporto esplicito all’amministrazione Trump.

Le fortune di Musk ammontano a più di tre volte quella dei nomi successivi nella lista di Forbes, che ha raggiunto il record di 3.428 individui ed è popolata in cima da altri colossi della tecnologia. I cofondatori di Google, Larry Page (257 miliardi) e Sergey Brin (237 miliardi) si sono classificati al secondo e terzo posto. Mentre il fondatore di Amazon, Jeff Bezos, è quarto con 224 miliardi e il numero uno di Meta, Mark Zuckerberg, è quinto con 222 miliardi.

L’attuale classifica presenta circa 400 miliardari in più rispetto alla classifica di Forbes del 2025, un’ondata di ricchezza alimentata dall’impennata del mercato azionario dovuta in parte all’ottimismo sugli sviluppi dell’intelligenza artificiale.

Trump è salito al 645/mo posto, rispetto al 700/mo dei 12 mesi precedenti, con asset per 6,5 miliardi, in aumento di 1,4 miliardi. Tra i principali fattori che hanno contribuito alla crescita della ricchezza del presidente Usa ci sono centinaia di milioni di dollari legati alle criptovalute da lui promosse.

Trump ha anche beneficiato dell’annullamento da parte di una corte d’appello di New York di una sanzione civile di 518 milioni per un caso di frode. “Il secondo mandato presidenziale di Donald Trump ha finora ampiamente ripagato il miliardario capo di Stato – ha rilevato Forbes -. Che si tratti di concludere affari in Medio Oriente, di promuovere le sue criptovalute o di ospitare personaggi illustri nelle sue proprietà, Trump ha dimostrato che lui e la sua famiglia sono ancora in attività”.