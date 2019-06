Sawiris è però convinto che il gioco vale la candela: "Credo negli effetti indiretti. Questa sala dà lustro ad Andermatt e l'indotto, in immagine ma anche per la regione, giustifica l'investimento".

Sul costo dell'auditorium, l'imprenditore egiziano non ha voluto dire nulla: "Troppo caro, meglio non parlarne, è al limite dell'irresponsabilità", ha detto alla Radiotelevisione Svizzera.

Per l'inaugurazione è arrivata un'ospite d'eccezione: la Berliner Philharmoniker. Per l'occasione, l'orchestra berlinese si è presentata in formazione ridotta, con 46 musicisti.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ad Andermatt una sala concerti ad alta quota 17 giugno 2019 - 21:04 È stata inaugurata domenica alla presenza della Berliner Philharmoniker la nuova sala per concerti della stazione turistica di Andermatt, nel cantone Uri. Conosciuto soprattutto come importante presidio militare fino a pochi anni fa, il villaggio di Andermatt, situato nel punto di confluenza delle strade che conducono ai passi del San Gottardo, del Furka e dell'Oberalp, ha subito una trasformazione completa nell'ultimo decennio. Le caserme hanno lasciato il posto agli alberghi di lusso, del complesso voluto e finanziato dall'imprenditore egiziano Sami Sawiris. Dopo ristoranti, campi da golf e nuovi impianti di risalita, i turisti che giungono nella località del cantone Uri, situata a 1'450 metri d'altezza, hanno a disposizione da domenica anche una sala per concerti nuova di zecca. Per l'inaugurazione è arrivata un'ospite d'eccezione: la Berliner Philharmoniker. Per l'occasione, l'orchestra berlinese si è presentata in formazione ridotta, con 46 musicisti. La sala modulare, dotata di un'acustica e di una tecnologia all'avanguardia, può ospitare fino a 700 persone e orchestre di 75 elementi. Sul costo dell'auditorium, l'imprenditore egiziano non ha voluto dire nulla: "Troppo caro, meglio non parlarne, è al limite dell'irresponsabilità", ha detto alla Radiotelevisione Svizzera. Sawiris è però convinto che il gioco vale la candela: "Credo negli effetti indiretti. Questa sala dà lustro ad Andermatt e l'indotto, in immagine ma anche per la regione, giustifica l'investimento".