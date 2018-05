Il '68 di Francesco Guccini

Confessioni nei confronti di un'epoca di fervore in cui i rapporti tra uomo e donna incontravano una libertà sessuale fino ad allora sconosciuta. Senza dimenticare la scoperta improvvisa di Bob Dylan, ma anche la necessità, avvertita da Guccini, di andare contro alcune prerogative del tempo: "Mentre tanti volevano distruggere tutto, io a un certo punto ho fatto un album come "Radici", mettendo la foto dei miei bisnonni in copertina.

Gli inizi di quegli scossoni culturali che nel giro di poco tempo impressero un cambio radicale nei costumi e che nel binomio chitarra-parole del cantautore emiliano trovarono una bussola di riferimento. Per quella generazione, ma anche per quelle successive. "Però io non sono mai stato autore politico in senso stretto" ci tiene a puntualizzare oggi Guccini "anzi, allora, non ero visto di buon occhio dai giovani più politicizzati".

"Si respirava un’aria di grande cambiamento, ma già negli anni prima. Poi è arrivato quel ’68 a cui io ho partecipato, ma solo fino a un certo punto". Francesco Guccini, in quel 1968, aveva 28 anni, ma aveva già scritto canzoni storiche come "Auschwitz" (1964) o "Dio è morto" (1967).

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il '68 di Francesco Guccini Lorenzo Buccella 02 maggio 2018 - 20:50 Uno dei più celebrati cantautori figli del '68 è stato indubbiamente Francesco Guccini. Artista che si era già distinto sulla scena musicale italiana e che ha seguito un percorso molto personale in quegli anni. "Si respirava un’aria di grande cambiamento, ma già negli anni prima. Poi è arrivato quel ’68 a cui io ho partecipato, ma solo fino a un certo punto". Francesco Guccini, in quel 1968, aveva 28 anni, ma aveva già scritto canzoni storiche come "Auschwitz" (1964) o "Dio è morto" (1967). Gli inizi di quegli scossoni culturali che nel giro di poco tempo impressero un cambio radicale nei costumi e che nel binomio chitarra-parole del cantautore emiliano trovarono una bussola di riferimento. Per quella generazione, ma anche per quelle successive. "Però io non sono mai stato autore politico in senso stretto" ci tiene a puntualizzare oggi Guccini "anzi, allora, non ero visto di buon occhio dai giovani più politicizzati". Confessioni nei confronti di un'epoca di fervore in cui i rapporti tra uomo e donna incontravano una libertà sessuale fino ad allora sconosciuta. Senza dimenticare la scoperta improvvisa di Bob Dylan, ma anche la necessità, avvertita da Guccini, di andare contro alcune prerogative del tempo: "Mentre tanti volevano distruggere tutto, io a un certo punto ho fatto un album come "Radici", mettendo la foto dei miei bisnonni in copertina. Per capire chi ero, dovevo anche capire da dove venivo". Questi alcuni dei ricordi legati al ‘68 che hanno guidato una lunga chiacchierata con Francesco Guccini, fatta nella sua casa di Pavana, sugli Appennini tosco-emiliani, di cui qui vi proponiamo un estratto.