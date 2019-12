Li si poteva poi rinforzare con sagome di legno o arricchirli con figure aggiuntive, dando così alla famiglia l'opzione di completare artigianalmente l'opera, come passatempo per le lunghe serate invernali.

In tutto, il MuseoLink esterno ne espone 170. I presepi di carta, popolari soprattutto dalla seconda metà dell'Ottocento, erano talvolta disegnati in casa ma più spesso ritagliati da fogli prestampati.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

In mostra la collezione di presepi di carta 19 dicembre 2019 - 22:10 Il Museo di storia del Canton Uri espone fino al 19 gennaio la sua collezione di presepi di carta. Un tempo diffusi nelle case dell'arco alpino, risalgono agli anni 1900-1920, quando consentivano anche alle famiglie meno benestanti, al costo di tre chili di pane, di contemplare una natività nel periodo delle Feste. In tutto, il Museo ne espone 170. I presepi di carta, popolari soprattutto dalla seconda metà dell'Ottocento, erano talvolta disegnati in casa ma più spesso ritagliati da fogli prestampati. Li si poteva poi rinforzare con sagome di legno o arricchirli con figure aggiuntive, dando così alla famiglia l'opzione di completare artigianalmente l'opera, come passatempo per le lunghe serate invernali. La mostra Papierkrippen è aperta fino al 19 gennaio 2020 nei pomeriggi di mercoledì (inclusi Natale e Capodanno), sabato e domenica. Anche giovedì 26 dicembre. Il Museo di storia di Uri si trova ad Altdorf, 30 chilometri a nord del San Gottardo.