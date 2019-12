L'ultimo bilancio fornito dalla polizia lariana dice che dall'inizio dell'anno a metà ottobre le multe sono state complessivamente quasi 65'000. In media più di 220 multe al giorno. Sono oltre 20'000 gli stranieri multati di cui 12'000 sono svizzeri, in gran parte con targhe ticinesi.

La zona a traffico limitato ( ZTLLink esterno ) del centro storico di Como, alla quale si può accedere solo se si è in possesso dell'autorizzazione, non è ancora stata digerita dalla popolazione locale, visitatori e turisti.

Zona a traffico limitato a Como: pescati anche 12'000 svizzeri 04 dicembre 2019 - 15:57 Ogni giorno la città di Como emana 220 sanzioni per chi entra nella zona a traffico limitato senza i dovuti permessi. Da gennaio a metà ottobre sono stati ben 12'000 gli svizzeri multati, in gran parte con targhe ticinesi. La zona a traffico limitato (ZTL) del centro storico di Como, alla quale si può accedere solo se si è in possesso dell'autorizzazione, non è ancora stata digerita dalla popolazione locale, visitatori e turisti. L'ultimo bilancio fornito dalla polizia lariana dice che dall'inizio dell'anno a metà ottobre le multe sono state complessivamente quasi 65'000. In media più di 220 multe al giorno. Sono oltre 20'000 gli stranieri multati di cui 12'000 sono svizzeri, in gran parte con targhe ticinesi. La multa è di 81 euro. È stato dunque stimato che entro fine anno il comune può incassare fino a 5,2 milioni di euro. Ecco un breve filmato con riassunto i diversi dati: