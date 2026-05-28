Multa Ue a Temu da 200 milioni, rischio di prodotti illegali online

Keystone-SDA

L'Ue ha inflitto una sanzione di 200 milioni di euro a Temu ai sensi della legge sui servizi digitali (Dsa) per non aver identificato, analizzato e valutato diligentemente i rischi sistemici derivanti dall'offerta di prodotti illegali sulla sua piattaforma.

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(Keystone-ATS) Ne è conseguito un danno per i consumatori nell’Unione europea

Le prove a disposizione, spiega l’esecutivo Ue in una nota, indicano che i consumatori hanno un’alta probabilità di imbattersi in articoli illegali su Temu. Il colosso cinese dell’e-commerce ha tempo fino al 28 agosto 2026 per presentare un piano con le misure per porre rimedio alla violazione degli obblighi contestata.

La valutazione del rischio di Temu del 2024, spiega la Commissione, non soddisfa gli standard stabiliti dal Dsa, in quanto si basa su informazioni generali sui rischi relativi al settore dell’e-commerce nel suo complesso, anziché su prove specifiche riguardanti il servizio di Temu. Per palazzo Berlaymont, il colosso cinese ha sottovalutato gravemente la frequenza con cui i consumatori dell’Ue potrebbero imbattersi in articoli illegali.

Le prove raccolte durante un’operazione di mystery shopping – uno strumento di analisi “sotto copertura” per valutare la qualità erogata dei servizi – dimostrano che un’altissima percentuale dei caricabatterie selezionati non ha superato i test di sicurezza di base, mentre un’alta percentuale dei giocattoli per bambini testati presentava rischi per la sicurezza di gravità medio-alta, in quanto contenevano sostanze chimiche che superavano i limiti di legge o presentavano rischi di soffocamento a causa di parti staccabili.

Temu inoltre non ha valutato adeguatamente in che modo la progettazione del suo servizio, compresi i sistemi di raccomandazione e i programmi di promozione dei prodotti da parte di influencer affiliati, potesse amplificare i rischi di diffusione di prodotti illegali.

Ai sensi del Dsa, le piattaforme online di grandi dimensioni designate sono tenute a valutare diligentemente i rischi sistemici connessi ai propri servizi e ad adottare le corrispondenti misure di mitigazione. La sanzione pecuniaria inflitta è stata calcolata in base a natura, gravità e durata dell’infrazione, considerando la mancata effettuazione di adeguate valutazioni di rischio una violazione particolarmente grave del Dsa.

Il Comitato europeo per i servizi digitali avrà un mese dal ricevimento del piano d’azione di Temu per esprimere un parere; la Commissione avrà poi un ulteriore mese per la decisione finale e la fissazione dei tempi di attuazione. Il mancato rispetto della decisione di non conformità può comportare il pagamento di sanzioni periodiche, mentre prosegue la collaborazione con la piattaforma per garantire l’adempimento degli obblighi.

La decisione di non conformità emessa oggi chiude il procedimento formale avviato dalla Commissione il 31 ottobre 2024, a cui hanno fatto seguito le conclusioni preliminari del luglio 2025. Il provvedimento si basa sulle relazioni di valutazione del rischio di Temu del 2024 e 2025, sulle risposte alle richieste formali di informazioni, sulle segnalazioni di terzi, sulle attività di “mystery shopping” di un’organizzazione indipendente e sui dati delle autorità doganali e di vigilanza del mercato dell’Ue.