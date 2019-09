Sul piano sociale non dovrebbero esserci particolari scossoni per i circa trecento dipendenti, hanno assicurato alla BKW. Il personale sarà impiegato nei lavori di smantellamento, che dureranno una quindicina di anni, e le persone che andranno in pensione non saranno rimpiazzate.

Tra tre mesi sarà spenta la più vecchia centrale nucleare svizzera 20 settembre 2019 - 13:23 Sta procedendo come previsto la lunga procedura per lo spegnimento, il prossimo 20 dicembre, della centrale nucleare di Mühleberg, nel Canton Berna, uno dei più vecchi reattori atomici in attività. I responsabili del gruppo energetico BKW hanno illustrato venerdì i dettagli dell'operazione, la prima di questo genere su territorio elvetico, che è destinata ad avere un seguito in considerazione della totale uscita del paese dal nucleare decisa dalle autorità federali. A partire dall'una del 20 dicembre (inizialmente era previsto il 12 dicembre) sarà ridotta la potenza dell'impianto e alle 12.30 dello stesso giorno i tecnici schiacceranno i due pulsanti che disattiveranno il reattore. Gli interventi di smantellamento della centrale (turbine, generatori e circuiti di preriscaldamento) si protrarranno dal 6 gennaio al mese di ottobre del prossimo anno mentre il combustibile nucleare sarà rimosso nel 2024. La radioattività sul sito, ha precisato sempre la BKW, sarà eliminata nel 2031 e dal 2034 l'area potrà essere destinata ad altri usi. Ma già a tre mesi dallo spegnimento nella zona circostante al reattore le radiazioni nucleari saranno un millesimo rispetto a quelle attuali. Ingenti i costi di smantellamento della centrale, stimati in 927 milioni di franchi, cui si dovranno aggiungere 1,43 miliardi connessi con la gestione delle scorie radioattive, che saranno presi integralmente a carico dalla società elettrica. Sul piano sociale non dovrebbero esserci particolari scossoni per i circa trecento dipendenti, hanno assicurato alla BKW. Il personale sarà impiegato nei lavori di smantellamento, che dureranno una quindicina di anni, e le persone che andranno in pensione non saranno rimpiazzate. Con la disattivazione di Mühleberg, che fornisce il 25% dell'energia della BKW, l'azienda bernese intende aumentare gli investimenti in energia eolica prodotta all'estero.