Da sei giorni, peraltro, sul tavolo dell'esecutivo c'è la proposta del presidente Claudio Zali di non versare i ristorni fino a quando l'Italia non avrà completato opere pubbliche di interesse transfrontaliero.

In Ticino, dopo il presidente del governo Zali, anche il parlamento pare dell'idea che i ristorni delle imposte pagate dai frontalieri debbano essere impiegati dall'Italia per migliorare la mobilità a cavallo del confine.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ristorni dei frontalieri da spendere in mobilità 15 maggio 2018 - 20:15 In Ticino, dopo il presidente del governo Zali, anche il parlamento pare dell'idea che i ristorni delle imposte pagate dai frontalieri debbano essere impiegati dall'Italia per migliorare la mobilità a cavallo del confine. La Commissione della gestione del Gran Consiglio ha accettato martedì una mozione dei parlamentari popolari-democratici Maurizio Agustoni e Giorgio Fonio, con la quale si chiede al Consiglio di Stato (governo) di trattare in tal senso con le autorità d'oltre frontiera. Da sei giorni, peraltro, sul tavolo dell'esecutivo c'è la proposta del presidente Claudio Zali di non versare i ristorni fino a quando l'Italia non avrà completato opere pubbliche di interesse transfrontaliero. Una minoranza della Gestione (sette membri su nove, liberali e socialisti) ritiene che la mozione Agustoni-Fonio sia già evasa. Il parlamento si ritroverà quindi spaccato. Stessa situazione in governo, dove tra i due consiglieri di Stato leghisti a favore (Zali-Gobbi) e il socialista Bertoli e il liberale Vitta verosimilmente contrari, fungerà da ago della bilancia il popolare-democratico Paolo Beltraminelli. Se ne saprà di più forse già mercoledì.