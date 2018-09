L'attuale inno, il Salmo svizzeroLink esterno , fu cantato per la prima volta in tedesco (testo dello zurighese Leonhard Widmer, musica di padre Alberik Zwyssig di Wettingen) nel 1841.

L'inno svizzero è uno e va fissato per legge 26 settembre 2018 - 23:00 La competenza di designare l'inno nazionale va affidata al Parlamento e di riflesso al popolo, che può impugnarne le decisioni con un referendum. Il Consiglio degli Stati, camera alta del legislativo svizzero, ha approvato una mozione in tal senso. L'autore, l'indipendente sciaffusano Thomas Minder, ha definito "sorprendente" il fatto che in una democrazia diretta come quella elvetica, i cittadini non abbiano voce in capitolo su musica e parole che rappresentano il Paese. + Il Salmo svizzero (1a strofa in italiano) interpretato dal Coro della radio Svizzera di Lugano diretto da Diego Fasolis In realtà, il Consiglio federale (governo) ha garantito che non prenderà decisioni in materia senza prima consultare il Parlamento, sebbene la proclamazione dell'inno sia attualmente sua prerogativa. Allora qual è il problema? "Nuovo inno" La questione è tornata d'attualità nel 2016 e 2017, quando la Società svizzera di utilità pubblica SSUP, promotrice di un concorso per un nuovo inno, propose ai comuni di intonare, in occasione della Festa nazionale, il testo vincitore della competizione. A dire il vero la stessa SSUP riconosce che un inno può diventare tale solo se è il popolo a farlo proprio (cosa che non è accaduta: solo una ventina di comuni su 2'300 colse l'invito a cantare "Croce bianca: unità, campo rosso: libertà"), ma tutt'ora chiama la sua proposta "Nuovo inno". Minder crede che l'esistenza di un testo alternativo possa creare confusione e che l'inno ufficiale debba essere stabilito per legge, un po' come l'aspetto della bandiera "è stabilito al millimetro", per evitare "che chiunque possa cambiarlo o sceglierne uno nuovo". L'attuale inno, il Salmo svizzero, fu cantato per la prima volta in tedesco (testo dello zurighese Leonhard Widmer, musica di padre Alberik Zwyssig di Wettingen) nel 1841. Fu dichiarato ufficialmente inno della Confederazione nel 1981, dopo essere stato adottato provvisoriamente per vent'anni. Fino al 1961, nei momenti solenni, gli svizzeri intonavano 'Ci chiami o patria', ampiamente criticato fin dal XIX secolo poiché cantato sulla melodia dell'inno britannico, e quindi ritenuto incompatibile con l'identità svizzera.