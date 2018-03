Per il momento quindi in Svizzera saranno mantenuti i severi limiti delle radiazioni. Quando poi tra qualche anno arriverà veramente il 5G se ne potrà riparlare.

Ma alla fine hanno prevalso, seppur di stretta misura, le argomentazioni dei contrari alla mozione, sostenute anche da ambienti medici, per i quali non disponiamo ancora di sufficienti studi sugli effetti a lungo termine sulla salute delle emissioni. “Non bisogna prendere decisioni affrettate e lasciarsi condizionare dalle aziende del settore”, ha sostenuto in aula la socialista vodese Géraldine Savary.

In vista dell’arrivo del 5G, il nuovo standard di telefonia mobile, non potrà essere aumentato il limite massimo di emissioni delle antenne in Svizzera. Lo ha deciso con un solo voto di scarto (22 a 21 e 2 astenuti) il Consiglio degli Stati che ha rigettato una mozione sostenuta dal governo federale.

