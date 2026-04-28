Motociclismo: morto a 72 anni Jacques Cornu

Keystone-SDA

L'ex pilota svizzero di moto Jacques Cornu è morto ieri all'età di 72 anni dopo una lunga malattia. Ne dà notizia il portale Arcinfo. Il neocastellano si era fatto conoscere negli anni Ottanta disputando 116 Gran Premi e salendo per 21 volte sul podio.

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(Keystone-ATS) Nella categoria 250 cm3 Cornu aveva conquistato due vittorie nel 1988 in Francia e Austria, chiudendo la classifica generale del campionato del mondo di quell’anno al terzo posto. Nel 1989 si era piazzato allo stesso rango, vincendo il Gran Premio del Belgio.

Soprannominato “Le grand Jacques”, aveva iniziato a guidare la moto perché con lo stipendio da meccanico non poteva permettersi un’auto. Era così approdato al campionato del mondo, inizialmente come pilota privato, con pochi mezzi, ma facendosi subito notare con un incredibile secondo posto nella classe 250 cm3 ad Assen (NL), in occasione del Gran Premio dei Paesi Bassi del 1984.

Cornu aveva anche vinto diversi titoli nazionali. Una volta terminata la sua carriera nel 1990, aveva tra le altre cosa aperto una scuola di guida di motociclette.