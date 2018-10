Diritto d'autore

Ascoltando il sottosuolo 19 ottobre 2018 - 21:18 Il progetto di Marc Maeder si muove al confine tra arte e scienza. Grazie a sonde e microfoni è riuscito a registrare i suoni del sottosuolo, un mondo molto più vivo di quello che si potrebbe pensare. Il suo progetto è ora una mostra acustica al centro Paul Klee di Berna. Il suolo di un campo coltivato ha un suono diverso dal suolo di una foresta? Che rumore fanno gli animali che vivono sotto terra? Sono alcune delle domande a cui Marc Maeder, artista e ricercatore ambientale, ha cercato di rispondere. Il suo progetto è diventato un'installazione vicino al centro Paul Klee di Berna, "Sounding Soil", che porta il visitatore a scoprire un paesaggio acustico estremamente variegato. "Vogliamo mostrare che il suolo vive, che non è terra morta. Vogliamo attirare l'attenzione sugli esseri viventi che sono estremamente importanti affinché il suolo sia sano", ha detto l'artista alla Radiotelevisione svizzera.