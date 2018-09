Non che i riformati abbiano distrutto l'edificio; lo impiegarono come deposito per il grano, orfanotrofio, prigione. Ma la nuova destinazione non ne favorì la conservazione, e il complesso fu raso al suolo un secolo fa.

La Zurigo pre-Riforma ricostruita al computer 18 agosto 2018 - 21:15 La riforma protestante, 500 anni fa, non portò solo mutamenti spirituali, politici e sociali. La confisca degli edifici religiosi ebbe un impatto sui paesaggi urbani. Come a Zurigo, dove il servizio archeologico della città fa rinascere (ma solo in digitale) chiese e conventi. Là dove oggi ci sono un autosilo e un'ampia strada che collega le rive del fiume Limmat, nel Medioevo c'era il monastero di Oetenbach, "un imponente monastero di domenicane", spiega l'archeologo Dölf Wild. "Un'abbazia molto ricca, anche se di un ordine mendicante. Una contraddizione, tipica di questi monasteri medievali, che contribuì alla sua chiusura durante la Riforma." Non che i riformati abbiano distrutto l'edificio; lo impiegarono come deposito per il grano, orfanotrofio, prigione. Ma la nuova destinazione non ne favorì la conservazione, e il complesso fu raso al suolo un secolo fa. La città di Zurigo dedica un'esposizione alla storia di 28 edifici scomparsi. Sono quelli di cui è stata trovata traccia. Alcune cappelle, conventi o monasteri -chiusi nel 1524- furono distrutti anche subito. Nel servizio, Dörf Wild spiega come si è potuto ricostruirne l'aspetto.