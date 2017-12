Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Star Wars rivisitato alla Maison d'Ailleurs 14 dicembre 2017 - 10:50 Mentre nei cinema di tutto il mondo è uscito mercoledì il nuovo episodio di Guerre Stellari, la Maison d’Ailleurs di Yverdon-les-Bains presenta i lavori di tredici artisti ai quali ha chiesto di reinterpretarne l'universo. La Maison d’Ailleurs è un museo dedicato alla fantascienza, all’utopia e ai viaggi straordinari. Per celebrare questo nuovo passaggio di Star Wars, e più in generale riflettere sui miti moderni, si è preparata a lungo. "Abbiamo lavorato sulla mostra per circa un anno", conferma il curatore Frédéric Jaccaud, "cercando di affrontare la cultura popolare della scienza in termini contemporanei". Titolo dell’esposizione: "Je suis ton père". Aperta dal 10 dicembre 2017 al 14 ottobre 2018. Una piccola anteprima delle opere nel video [sopra]. Un mito cinematografico e un immaginario da indagare, o dal quale prendere soltanto spunto. "Sono artisti che si esprimono non solo e non tanto per parlare di Guerre Stellari ma anche di altro", sentiamo dire all’animatrice culturale Mercedes Gulin. Star Wars, però, è anche un marchio. Che assicurerà alla Maison d’Ailleurs un buon numero di visitatori nel 2018.