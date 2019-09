Campione di nuoto (partecipò a due Olimpiadi e fu il primo italiano a nuotare i 100 m stile libero in meno di un minuto), pilota d'aereo e di elicottero, compositore, imprenditore e attore, Bud Spencer ha vissuto diverse vite, che la mostra organizzata a Palazzo Reale ripropone in maniera multimediale.

Le mille vite di Bud Spencer 30 settembre 2019 - 15:57 Fino all'8 dicembre, Palazzo Reale di Napoli ospita una mostra dedicata a una delle più grandi icone del cinema italiano. La Radiotelevisione svizzera l'ha visitata. Coi suoi pugni e i suoi ceffoni Bud Spencer, al secolo Carlo Pedersoli, è uno degli attori italiani più conosciuti al di fuori dei confini nazionali. Campione di nuoto (partecipò a due Olimpiadi e fu il primo italiano a nuotare i 100 m stile libero in meno di un minuto), pilota d'aereo e di elicottero, compositore, imprenditore e attore, Bud Spencer ha vissuto diverse vite, che la mostra organizzata a Palazzo Reale ripropone in maniera multimediale. Un'esposizione visitata anche dalla Radiotelevisione svizzera, che ha incontrato per l'occasione Diamante Pedersoli, una delle figlie dell'attore napoletano scomparso tre anni fa.