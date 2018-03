In un tweet, il neosegretario socialista, Olivier Faure, rivolge un messaggio "a tutti gli studenti di Francia: a vostro parere - scrive - chi incarna l'eroismo? Colui che sacrifica la propria vita per altrui o colui che sacrifica quella degli altri in nome della proprie idea di morte? Grazie ad Arnaud Beltrame. Al grande uomo, la patria riconoscente", conclude Faure, citando la celebre iscrizione all'ingresso del Pantheon di Parigi, dove riposano i grandi della Francia.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

La Francia si inchina davanti al suo eroe 24 marzo 2018 - 12:37 Il mondo politico francese si inchina dinanzi all'eroismo di Arnaud Beltrame, il gendarme che ieri ha preso il posto di una donna ostaggio al Super U di Trèbes sacrificando la propria vita per salvare i civili. Oltre al solenne omaggio del presidente, Emmanuel Macron, del premier Edouard Philippe e dei membri del governo, anche i leader dei diversi partiti all'opposizione hanno salutato il coraggio e l'abnegazione dell'agente morto. Di "eroe francese" ha parlato il segretario dei Républicains, Laurent Wauquiez, mentre la leader del Front National, Marine Le Pen, auspica che il "suo sacrificio possa segnare una svolta radicale nella lotta contro lo Stato islamico". In un tweet, il neosegretario socialista, Olivier Faure, rivolge un messaggio "a tutti gli studenti di Francia: a vostro parere - scrive - chi incarna l'eroismo? Colui che sacrifica la propria vita per altrui o colui che sacrifica quella degli altri in nome della proprie idea di morte? Grazie ad Arnaud Beltrame. Al grande uomo, la patria riconoscente", conclude Faure, citando la celebre iscrizione all'ingresso del Pantheon di Parigi, dove riposano i grandi della Francia. Nel fiume di omaggi, anche quello del presidente dell'Assemblea nazionale, François de Rugy, che a nome della rappresentanza nazionale rivolge "le più sincere condoglianze alla famiglia, ai cari e ai colleghi del tenente-colonnello" Beltrame e "la più alta riconoscenza per il suo atto eroico dinanzi alla barbarie".