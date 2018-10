La Germania è per contro intervenuta, bloccando appunto l'export di armi fino a quando non sarà fatta luce sulla vicenda. Berlino ha chiesto all'Europa – e a Regno Unito e Francia in testa, tra i principali fornitori di materiale bellico all'Arabia Saudita – di fare lo stesso, ma finora da Londra e Parigi non sono giunti segnali in questo senso.

La Confederazione non ha per ora deciso prendere delle sanzioni, ad esempio bloccando le esportazioni di materiale bellico. Queste esportazioni sono comunque scese a livelli molto bassi (4,7 milioni di franchi nel 2017), a causa del coinvolgimento dell'Arabia Saudita nella guerra in corso nello Yemen.

L'incaricato d'affari saudita a Berna è stato convocato per la terza volta in pochi giorni dal Dipartimento degli affari esteri svizzero. Berna chiede a Riyad che sulla morte del giornalista Jamal Khashoggi venga condotta un'inchiesta minuziosa e trasparente.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Caso Kashoggi, la Svizzera chiede un'inchiesta 22 ottobre 2018 - 21:24 L'incaricato d'affari saudita a Berna è stato convocato per la terza volta in pochi giorni dal Dipartimento degli affari esteri svizzero. Berna chiede a Riyad che sulla morte del giornalista Jamal Khashoggi venga condotta un'inchiesta minuziosa e trasparente. Le pressioni internazionali sull'Arabia Saudita aumentano affinché venga fatta luce sul giornalista ucciso mentre si trovava nel consolato saudita di Istanbul. Lunedì, in assenza dell'ambasciatore, l'incaricato d'affari del paese mediorientale è stato convocato dalla segretaria di Stato svizzera Pascale Bäreswyl. "Gli abbiamo detto – ha dichiarato Pascale Bäreswyl – che ci attendiamo un'inchiesta rapida e chiara su quanto successo". La Confederazione non ha per ora deciso prendere delle sanzioni, ad esempio bloccando le esportazioni di materiale bellico. Queste esportazioni sono comunque scese a livelli molto bassi (4,7 milioni di franchi nel 2017), a causa del coinvolgimento dell'Arabia Saudita nella guerra in corso nello Yemen. La Germania è per contro intervenuta, bloccando appunto l'export di armi fino a quando non sarà fatta luce sulla vicenda. Berlino ha chiesto all'Europa – e a Regno Unito e Francia in testa, tra i principali fornitori di materiale bellico all'Arabia Saudita – di fare lo stesso, ma finora da Londra e Parigi non sono giunti segnali in questo senso. Intanto, malgrado i tentativi del regime saudita di spiegare l'omicidio con un'operazione finita male e di scartare le responsabilità del principe Mohammed bin Salman, emergono nuovi elementi che sembrano confermare questo coinvolgimento.