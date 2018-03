Questo contenuto è stato pubblicato il 2 marzo 2018 12.09 02 marzo 2018 - 12:09

Sale a 55 morti il tragico bilancio dell'ondata di maltempo che si è abbattuta da domenica scorsa su tutta Europa. La situazione più grave in Polonia, dove i morti assiderati - in gran parte senza tetto - sono stati almeno 21. Altri sette morti in Slovacchia e sei nella Repubblica Ceca. Tre le vittime in Spagna, 5 in Lituania, 4 in Francia, due in Serbia, Italia, Slovenia e Romania. Un morto in Gran Bretagna.



Il freddo siberiano sta flagellando buona parte del continente europeo. Scuole chiuse e strade bloccate sono solo una parte delle conseguenze del maltempo, che negli ultimi giorni ha già causato la morte di almeno 57 persone.

La Gran Bretagna si è vista costretta a chiamare l'esercito per combattere alcune delle peggiori condizioni atmosferiche viste in quasi 30 anni. Decine di persone sono rimaste bloccate sui treni e tutti i voli per l'aeroporto di Dublino sono stati soppressi.

Italia, strade chiuse e treni fermi

Anche in Italia la situazione non è migliore. A causa del gelo, l'autostrada A1 è rimasta chiusa per diverse ore venerdì mattina da Milano a Sasso Marconi, poco dopo Bologna in direzione sud, in entrambe le direzioni.



Resta chiusa l'autostrada A12 tra La Spezia e Sestri Levante, a causa del ghiaccio che si è formato dopo le abbondanti nevicate e che ha provocato anche alcuni incidenti senza gravi conseguenze. Per il gelicidio è chiusa anche la strada alternativa, l'Aurelia, dove un mezzo pesante risulta ancora di traverso bloccando l'arteria. Viste le avverse condizioni i vigili del fuoco non potranno intervenire con le autogru prima di domattina per rimuoverlo.



Circolazione ferroviaria sospesa sulle linee Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Savona e Parma-La Spezia a causa del gelicidio che ha ghiacciato le linee di alimentazione elettrica dei treni. È quanto comunica Rfi.

Garantito il 100% dell'offerta dei treni ad alta velocità.





tvsvizzera.it/ATS/fra con RSI

