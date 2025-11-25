Morta la più anziana sopravvissuta al massacro razzista di Tulsa

Keystone-SDA

Viola Ford Fletcher, la più anziana sopravvissuta al massacro razzista di Tulsa, in Oklahoma, è morta all'età di 111 anni. Lo riporta la Cnn.

(Keystone-ATS) Il 31 maggio 1921, una folla di bianchi devastò il fiorente quartiere nero di Greenwood, mettendo a soqquadro 35 isolati in 16 ore, arrestando migliaia di residenti, picchiando e uccidendo centinaia di altri. Oltre 1200 case furono distrutte, inclusi due ospedali. Ora l’unica sopravvissuta alla strage è Lessie Benningfield Randle, anche lei di 111 anni.

“Madre Fletcher”, come era conosciuta, ha fatto causa assieme ad altri sopravvissuti contro Tulsa, sostenendo che le autorità locali dell’epoca fossero state complici del massacro. Oltre 100 anni dopo, le vittime cercano ancora giustizia. Il dipartimento di Giustizia ha avviato un’indagine nel settembre 2024 ma a gennaio ha concluso che non c’era più alcuna possibilità di avviare un’incriminazione.