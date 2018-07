Il nostro corrispondente in Italia è ritornato sulle tracce di Guareschi (e dei suoi personaggi) per capire quale eredità ha lasciato lo scrittore nella sua regione d'origine.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Guareschi reso immortale da Don Camillo e Peppone 22 luglio 2018 - 09:30 Cinquanta anni fa moriva Giovannino Guareschi noto ai più per aver dato vita a DonCamillo e Peppone, protagonisti di libri e film che fanno parte della memoria collettiva. Il parroco Don Camillo e il sindaco comunista Peppone hanno incarnanto ed espresso un mondo ormai scomparso, che Guareschi stesso definiva Mondo Piccolo, idealmente paradigmatico della realtà rurale italiana del dopoguerra. Pochi sanno che Giovanni Guareschi, oltre che popolare scrittore amatissimo ancora oggi, è stato anche giornalista, fotografo, imprenditore agricolo, illustratore, sceneggiatore; e ha trascorso lunghi periodi a Cademario intrattenendo importanti legami con il nostro territorio. Il nostro corrispondente in Italia è ritornato sulle tracce di Guareschi (e dei suoi personaggi) per capire quale eredità ha lasciato lo scrittore nella sua regione d'origine.