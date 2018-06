Nel servizioLink esterno della Radiotelevisione svizzera RSI, l'intervista al parroco Egidio Zoia (che ha ritrovato i documenti e ricostruito la vicenda e come fu messa a tacere) e Giovanni Allievi, figlio di un'operaia che rimase ferita ma, come molti, non parlò più dell'episodio.

Bollate ricorda la tragedia del polverificio 07 giugno 2018 - 21:45 La comunità di Bollate, in provincia di Milano, commemora i 100 anni dall'esplosione in una fabbrica di munizioni che costò la vita a 59 persone: 52 erano operaie tra i 14 e i 30 anni di età, che sostituivano gli uomini impegnati al fronte nella grande guerra. Le cause della disgrazia, che il 7 giugno del 1918 distrusse lo stabilimento Sutter & Thénevot a Castellazzo di Bollate, non furono mai chiarite. L'episodio fu anzi dimenticato, fatta eccezione per un racconto di Ernest Hemingway, che prestò servizio in Italia e vide con i suoi occhi il luogo dello scoppio, dove ebbe il compito di ricomporre i cadaveri. È stato però riportato alla luce dal ritrovamento di vecchi documenti, così che, un secolo dopo, Castellazzo può ricordare le giovani vittime di quella tragedia. Nel servizio della Radiotelevisione svizzera RSI, l'intervista al parroco Egidio Zoia (che ha ritrovato i documenti e ricostruito la vicenda e come fu messa a tacere) e Giovanni Allievi, figlio di un'operaia che rimase ferita ma, come molti, non parlò più dell'episodio.