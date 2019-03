Un'inchiesta è stata aperta per appurare le cause della slavina. La procuratrice Catherine Seppey ha detto che "le ipotesi sono due: che la valanga sia stata provocata da sciatori, oppure che si tratti di un evento spontaneo. In questo caso bisognerà determinare le responsabilità nell'ambito delle misure di sicurezza".

Secondo il direttore dell'Istituto SLF per la ricerca sulle valanghe e nivologica, Thomas Stucki, si tratta di una valanga da reptazione, dunque di neve bagnata e pesante, un fenomeno che tende a verificarsi nei giorni in cui la temperatura aumenta, giorni nei quali a Crans Montana gli impianti in quella zona vengono sistematicamente chiusi prima del solito, alle 14:45.

240 persone, tra soccorritori e militari (che erano già sul posto per preparare la prevista Coppa del mondo di sci femminile) stanno scavando per estrarre altre vittime che potrebbero ancora trovarsi sotto la neve. Secondo dei testimoni potrebbero essere state travolte in tutto 12 persone.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Sciatori travolti da una valanga sulle piste a Crans-Montana 19 febbraio 2019 - 20:28 Una valanga a Crans-Montana, nel canton Vallese, ha investito degli sciatori che stavano scendendo su un tratto di pista battuta. Quattro persone sono rimaste ferite, una delle quali in modo grave. Altre potrebbero essere ancora sepolte sotto la neve. 240 persone, tra soccorritori e militari (che erano già sul posto per preparare la prevista Coppa del mondo di sci femminile) stanno scavando per estrarre altre vittime che potrebbero ancora trovarsi sotto la neve. Secondo dei testimoni potrebbero essere state travolte in tutto 12 persone. La valanga è scesa a valle attorno alle 14:20 nei pressi del ghiacciaio della Plaine-Morte a 2'500 metri di altitudine. La slavina, con un fronte largo di 100 metri, si è distesa su 840 metri, di cui circa 400 sulla pista nella zona detta Passage du Major. Pericolo di 2 su 5 Il Bollettino valanghe stimava a 2 su una scala di 5 il pericolo nella zona dove si è verificato l'incidente. Secondo il direttore dell'Istituto SLF per la ricerca sulle valanghe e nivologica, Thomas Stucki, si tratta di una valanga da reptazione, dunque di neve bagnata e pesante, un fenomeno che tende a verificarsi nei giorni in cui la temperatura aumenta, giorni nei quali a Crans Montana gli impianti in quella zona vengono sistematicamente chiusi prima del solito, alle 14:45. Secondo il quotidiano 20 Minutes, questo sarebbe dovuto succedere anche oggi. Un'inchiesta è stata aperta per appurare le cause della slavina. La procuratrice Catherine Seppey ha detto che "le ipotesi sono due: che la valanga sia stata provocata da sciatori, oppure che si tratti di un evento spontaneo. In questo caso bisognerà determinare le responsabilità nell'ambito delle misure di sicurezza". Incidente "estremamente raro" Gli incidenti di questo tipo sulle piste battute sono "estremamente rari", spiega ancora Stucki dell'SLF. Negli ultimi 10 anni è morta una persona a causa di una valanga che ha investito una pista battuta. "In questo genere di condizioni, le ricerche sono più complicate", ha detto responsabile vallesano dell'Istituto Pierre Huguein. Le probabilità di una persona di sopravvivere dopo 15 minuti che è sepolta sotto della neve così pesante sono del 50%.