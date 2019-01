Lo stesso Axel Weber si è limitato ad affermare in un’intervista che “il presidente della direzione e io siamo all'ottavo anno nella banca" ed è giunto "il momento di cominciare a pensare a come consegnare l'istituto ai nostri successori, e qui parlo volutamente al plurale”. Ma, ha aggiunto l’ex presidente della Bundesbank tedesca, “siamo in una fase molto precoce di queste discussioni” e non ci saranno quindi novità “a breve”.

Sergio Ermotti, raggiunto dal Tg, ha smentito le indiscrezioni di stampa, sottolineando che la banca mira a una transizione pianificata e ordinata e c’è tempo fino al 2022 per ogni decisione in merito. In quell’anno infatti è previsto che il manager ticinese subentri ad Axel Weber alla presidenza del Cda.

L'ex responsabile dell'investment banking di Bank of America, Christian Meissner viene indicato nelle ultime ore da numerosi media come il probabile nuovo Ceo della principale banca elvetica. L’agenzia newyorkese Bloomberg ha svelato che sono in corso trattative tra il gruppo finanziario svizzero e il manager austriaco.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Ubs smentisce le voci sul successore di Ermotti 07 gennaio 2019 - 12:05 C’è un nome che sta circolando insistentemente riguardo la successione del ticinese Sergio Ermotti alla testa dell’Unione di banche svizzere (Ubs) dal 2011. L'ex responsabile dell'investment banking di Bank of America, Christian Meissner viene indicato nelle ultime ore da numerosi media come il probabile nuovo Ceo della principale banca elvetica. L’agenzia newyorkese Bloomberg ha svelato che sono in corso trattative tra il gruppo finanziario svizzero e il manager austriaco. Il suo ingresso nell’Ubs, ha indicato Bloomberg, sarebbe finalizzato a predisporre la successione dell’attuale presidente della direzione. Sui tempi dell’operazione però mancano riscontri più o meno fondati. Da parte della banca svizzera non giungono conferme al riguardo. Sergio Ermotti, raggiunto dal Tg, ha smentito le indiscrezioni di stampa, sottolineando che la banca mira a una transizione pianificata e ordinata e c’è tempo fino al 2022 per ogni decisione in merito. In quell’anno infatti è previsto che il manager ticinese subentri ad Axel Weber alla presidenza del Cda. Lo stesso Axel Weber si è limitato ad affermare in un’intervista che “il presidente della direzione e io siamo all'ottavo anno nella banca" ed è giunto "il momento di cominciare a pensare a come consegnare l'istituto ai nostri successori, e qui parlo volutamente al plurale”. Ma, ha aggiunto l’ex presidente della Bundesbank tedesca, “siamo in una fase molto precoce di queste discussioni” e non ci saranno quindi novità “a breve”.