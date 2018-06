Pene pecuniarie sono state inflitte anche alla Federazione serba: 50'000 franchi per il comportamento scorretto dei suoi tifosi, nonché 5'000 franchi per il presidente e per l'allenatore.

Xherdan Shaqiri e Granit Xhaka, originari del Kosovo e autori delle due reti della vittoria di venerdì, dovranno però pagare una multa di 10'000 franchi per aver violato l'articolo 57 del regolamento. Il capitano Stefan Lichtsteiner, che per solidarietà aveva mimato lo stesso gesto alla fine della partita, è stato punito con una ammenda di 5'000 franchi.

Shaqiri, Xhaka e il capitano Lichtsteiner non saranno squalificati per aver mimato durante la partita contro la Serbia l'aquila a due teste, simbolo dell'Albania.

