Quando gli svizzeri furono campioni del mondo di calcio Thomas Stephens 15 novembre 2019 - 15:00 Il 15 novembre 2009, la nazionale svizzera di calcio vinse la Coppa del Mondo Under-17. Dieci anni dopo, dove sono andati a finire gli artefici del principale successo internazionale del calcio elvetico? Fu una vittoria straordinaria e inaspettata. Il 15 novembre 2009, la nazionale svizzera s'impose in finale sui padroni di casa della Nigeria per 1 a 0, dopo aver eliminato squadre del calibro di Brasile, Italia e Colombia. Quello della nazionale Under-17 fu anche un successo socioculturale: la maggior parte dei giocatori, incluso il capitano Frédéric Veseli, avevano origini straniere. Veseli gioca ora per l'Albania e Sead Hajrovic, entrato dalla panchina, è passato alla Bosnia ed Erzegovina. Dei 21 selezionati di allora, soltanto tre si sono ritagliati un posto fisso nella nazionale maggiore: Haris Seferovic, autore del gol della vittoria in finale, Ricardo Rodriguez e Granit Xhaka. Xherdan Shaqiri, attualmente in forza al Liverpool, aveva all'epoca 18 anni ed era quindi troppo anziano per giocare in Nigeria. L'infografica seguente mostra dove sono andati a finire gli artefici dello storico successo di dieci anni fa.