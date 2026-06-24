Mondiali: Tartan Army invade Miami in attesa di Scozia-Brasile

Keystone-SDA

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La Tartan Army invade Miami in vista della partita fra Scozia e Brasile.

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(Keystone-ATS) Dopo aver conquistato Boston, gli 8’000 tifosi scozzesi che stanno seguendo la loro nazionale ai Mondiali sono sbarcati a Miami e hanno conquistato il LoanDepot Park in occasione della partita fra i Marlins e i Rangers.

La loro allegria sta conquistando la Florida dopo aver incantato Boston, dove la presenza ha quasi terminato la birra a disposizione.