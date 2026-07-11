Mondiali: notte libera in molti cantoni e città

Keystone-SDA

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In occasione del quarto di finale dei Mondiali tra la Svizzera e l'Argentina, numerose città svizzere e diversi Cantoni hanno consentito a bar, ristoranti e altri esercizi pubblici di rimanere aperti tutta la notte per seguire l'incontro.

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(Keystone-ATS) La sfida tra Argentina e Svizzera prenderà il via la prossima notte alle 3.00 (ora svizzera) a Kansas City. Per la Nazionale elvetica si tratta di un traguardo storico: è infatti la prima qualificazione ai quarti di finale di un Mondiale dal 1954.

Zurigo aveva già annunciato mercoledì un allentamento delle restrizioni in vista della partita. Tutti i locali potranno trasmettere l’incontro sia all’interno sia all’esterno. Per limitare i disagi ai residenti non appassionati di calcio, sarà però vietato utilizzare proiettori e impianti di amplificazione.

Anche il Canton Berna ha proclamato una “notte libera” valida su tutto il territorio cantonale, eliminando il limite d’orario per gli esercizi pubblici. Lo stesso vale a Basilea Città, dove i locali potranno servire i clienti all’aperto per tutta la notte e trasmettere la partita senza interruzioni.

A Coira, il comune ha stabilito che gli esercizi della zona della movida del Welschdörfli, normalmente tenuti a chiudere alle 3.00, potranno trasmettere la partita all’interno dei propri locali. Anche gli altri esercizi che chiudono prima delle 3.00 potranno fare altrettanto, a condizione di richiedere un’autorizzazione individuale per prolungare l’orario di apertura.

Anche a Losanna bar, caffè e ristoranti saranno autorizzati a restare aperti per tutta la notte per trasmettere il quarto di finale dei Mondiali, sia all’interno sia sulle terrazze. La partita potrà essere proiettata anche negli spazi esterni, a condizione che venga diffuso esclusivamente l’audio della telecronaca.

Nel Canton Ginevra, bar, caffè e ristoranti potranno rimanere aperti per tutta la notte tra sabato e domenica. La deroga cantonale non sarà però valida per le terrazze, zona di competenza comunale. A tal proposito, la Città di Ginevra ha fatto sapere che le partite non potranno essere trasmesse all’aperto.