18 aprile 2018

Padre originario del Togo, mamma svizzera: Rafael Kouto, 27 anni, è nato e cresciuto in Svizzera, anzi in Ticino. Oggi è un giovane stilista emergente “Made in Switzerland”, con alle spalle già alcune sue collezioni di moda e un brand con il suo marchio. E in questi giorni è presente a Milano al Fuorisalone.

Pur essendo giovane, ha avuto esperienze di lavoro già con l’alta moda (Alexander McQueen e Maison Margiela), con la Moda Etica (Ethical Fashion Initiative, United Nations – International Trade Center) e per il pret-à-porter con il gruppo Carven a Parigi.

Rafael lo abbiamo incontrato a Milano, durante il FuorisaloneLink esterno: al Superstudio infatti, come rappresentante dello Swiss Design,Link esterno esponeva alcuni capi della sua collezione che si chiama ALL THE NOTHING THAT WILL REMAIN: estetica senza dubbio stravagante, colorata e appariscente, con tanti strati di stampe a righe, tessuti intrecciati e ricami, e abiti dai tessuti riciclati, ecologici, per una moda sempre più sostenibile e attenta all’ambiente.

E dopo Milano Rafael porterà le sue linee di abbigliamento a Ginevra, il 12 maggio; alla Biennale di Arnhem, in Olanda, dal 1 giugno (per oltre un mese); e anche agli Swiss Design Awards nell’ambito di Art Basel, a metà giugno.

