Al riguardo le Ferrovie federali svizzere sottolineano che i treni lungo la tratta per Milano "non circolano ancora in modo soddisfacente" e sono quindi necessari interventi in merito. Un ulteriore salto di qualità nel traffico transfrontaliero è atteso poi dalla fine del 2020, con l'apertura della galleria di base del Ceneri.

Ma se questi numeri vengono accolti con una certa soddisfazione dalle autorità locali e dalle imprese di trasporto ai due lati del confine, restano alcuni aspetti problematici da risolvere. La soppressione della stazione terminale di Albate-Camerlata, in favore dello scalo di Como san Giovanni, e altre misure adottate da inizio settembre hanno consentito di migliorare la puntualità dei convogli in arrivo a Chiasso del 20-30% e conseguentemente sono state garantite con maggiore frequenza le coincidenze a Mendrisio tra le linee Como-Bellinzona (S10), Como-Mendrisio-Varese-Malpensa (S40) e Bellinzona-Varese (S50).

Sulla tratta entrata in funzione lo scorso 7 gennaio si contano in media ogni giorno feriale 4'250 passeggeri, ben oltre quindi i 3'000-4'000 previsti entro fine anno. Significativa in proposito è l'evoluzione nel corso dell'anno: l'incremento dei viaggiatori tre le due stazioni da febbraio a ottobre, ha indicato il portavoce delle FFS Patrick Walser, è stato del 40%.

