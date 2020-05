Un obiettivo concreto per intercettare il 55 per cento degli spostamenti che avvengono normalmente su tragitti brevi. Ovviamente buche permettendo…

Intanto però le autorità cittadine hanno pensato bene di sfruttare l'occasione per consolidare il cambiamento in corso, di cui si giova la salute della popolazione e l'ambiente: nuove corsie ciclabili vengono realizzate proprio in questi giorni ed entro breve saranno 150 i chilometri a disposizione dei cittadini-ciclisti.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

I romani si riscoprono ciclisti 20 maggio 2020 - 09:12 Nella capitale le due ruote sono la vera novità del panorama cittadino. E le autorità comunali cercano di consolidare le nuove abitudini benefiche per salute e ambiente. Sarà l'effetto paura dei mezzi pubblici affollati, sarà la scoperta di una mobilità che evita i congestionamenti del traffico metropolitano, ma le vie di Roma hanno cambiato aspetto in queste settimane difficili di pandemia. Come sostiene uno dei personaggi interpellati nel servizio del Tg, un contributo importante al cambiamento delle abitudini dei cittadini dell'Urbe è arrivato anche da un espediente di sopravvivenza quotidiana. Nei giorni di confinamento coatto che hanno preceduto il fatidico 18 maggio, i conducenti di auto venivano regolarmente fermati dalle forze dell'ordine che chiedevano la motivazione dello spostamento mentre l'uso della bicicletta poteva passare per attività sportiva consentita. Intanto però le autorità cittadine hanno pensato bene di sfruttare l'occasione per consolidare il cambiamento in corso, di cui si giova la salute della popolazione e l'ambiente: nuove corsie ciclabili vengono realizzate proprio in questi giorni ed entro breve saranno 150 i chilometri a disposizione dei cittadini-ciclisti. Un obiettivo concreto per intercettare il 55 per cento degli spostamenti che avvengono normalmente su tragitti brevi. Ovviamente buche permettendo…