In zone più densamente popolate, dove è meglio tenere traccia di chi viaggia con chi, ci sono invece sistemi come il lucernese 'taxito', che attraverso un'applicazione per cellulare promuove il car pooling.

Le panchine condivise "sono soluzioni semplici, poco care e che possono essere messe in piedi in poco tempo", osserva Erich Büsser, capo dell'Ufficio energia e trasporti del canton Grigioni. "Possono avere più o meno senso a dipendenza della situazione".

Le due panchine di Capriasca sono dipinte di un viola acceso. Le cinque predisposte tra Cassarate e Brè sono gialle. Un cartello ne illustra in poche, semplici parole la funzione. Quello luganese riporta anche un codice QR per i turisti.

Si sta diffondendo, in zone periferiche dei cantoni Ticino e Grigioni, un nuovo modo di condividere l'automobile. Più che al moderno car pooling, il nuovo sistema assomiglia al vecchio autostop: chi ha bisogno di spostarsi, ma non ha a disposizione un mezzo pubblico, si siede su panchine opportunamente segnalate, così che chi passa in auto sappia a chi offrire un passaggio.

Panchine colorate per chi cerca un passaggio 30 aprile 2019 - 11:40