MO: “Trump scettico sulla proposta dell’Iran per Hormuz”

Keystone-SDA

Donald Trump e i suoi consiglieri alla sicurezza nazionale sono scettici sull'offerta dell'Iran per riaprire lo Stretto di Hormuz e sospendere le trattative sul nucleare. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti.

2 minuti

(Keystone-ATS) La Casa Bianca continuerà a negoziare con Teheran e probabilmente presenterà la sua risposta e le sue controproposte nei prossimi giorni. Anche se l’offerta iraniana non è stata respinta categoricamente, Trump e i suoi consiglieri sono dubbiosi sull’azione in buona fede dell’Iran e sull’intenzione di Teheran di mettere fine all’arricchimento dell’uranio e impegnarsi a non sviluppare l’arma nucleare.

La nuova proposta iraniana prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz in cambio della revoca del blocco americano dei porti e della fine della guerra. Solo in una fase successiva i colloqui sul programma nucleare.

Intanto, l’ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite, Amir Saeid Iravani ha dichiarato che il ritorno della sicurezza e della stabilità nel Golfo dipende da “garanzie credibili” per l’Iran contro qualsiasi nuovo attacco israelo-americano.

“Una stabilità e una sicurezza durature nel Golfo e nella regione più ampia possono essere garantite solo da una cessazione duratura e permanente di ogni aggressione contro l’Iran, accompagnata da garanzie credibili che non si ripetano e dal pieno rispetto dei legittimi diritti e interessi sovrani dell’Iran”, ha affermato l’ambasciatore durante una sessione del Consiglio di Sicurezza.

“Mosca farà il possibile per la pace in Medio Oriente”, ha dal canto suo assicurato Vladimir Putin ricevendo il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi.