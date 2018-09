Dall'altro, l'assistenza giudiziaria sarà, all'occorrenza, semplificata e accelerata. Le informazioni verranno trasmesse anticipatamente soltanto in casi eccezionali, ovvero in presenza di una minaccia o se l'assenza di questo tipo di trasmissione complicasse eccessivamente le indagini all'estero.

Nel contempo il Governo intende rafforzare la cooperazione internazionale. Da un lato, vuole migliorare lo scambio e l'analisi delle informazioni sul finanziamento del terrorismo. A tal fine l'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro potrà trattare le informazioni dall'estero anche quando non è data una comunicazione svizzera in proposito.

La vigente legge federale, che vieta i gruppi "Al-Qaida" e "Stato islamico" nonché le organizzazioni associate, ottiene così una base legale permanente e le disposizioni in merito sono formulate in modo più chiaro.

